Schlein, governo ha varato un decreto ricattabilità

(ANSA) - FIRENZE, 03 MAG - "Hanno approvato un decreto che hanno chiamato lavoro, ma sarebbe più corretto chiamare decreto precarietà e ricattabilità". Lo ha affermato Elly Schlein, segretaria del Pd, a margine di una iniziativa della Filcams-Cgil alla Stazione Leopolda di Firenze.

"L'idea che le causali per fare i contratti a termine - ha spiegato - possano essere stabilite addirittura dalla contrattazione tra le parti fa capire qual è l'ideologia di questo governo, e cioè rendere più ricattabili e più fragili i lavoratori, perché quando si siedono al tavolo quelle parti non sono alla pari, c'è un dislivello di potere tra chi il lavoro è in condizioni di offrirlo e chi invece ne ha bisogno per mangiare, e questo li rende più fragili". (ANSA).