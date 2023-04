Jake Gyllenhaal protagonista campagna pubblicitaria Ginori 1735

(ANSA) - SESTO FIORENTINO, 27 APR - L'artista Jake Gyllenhaal è il protagonista della nuova campagna pubblicitaria di Ginori 1735 che celebra l'amore per l'arte, il savoir-faire e la bellezza senza tempo della Maison. La campagna, scattata dalla fotografa Gray Sorrenti, sarà diffusa a livello globale su stampa, web e out of home a partire da maggio. Il connubio delle passioni di Jake Gyllenhaal - arte, design, moda, cinema e storytelling - rappresenta lo stile che contraddistingue da sempre Ginori 1735. Con un forte senso estetico e un grande desiderio di gioia e spontaneità, Jake Gyllenhaal incarna la visione del brand: portare l'arte e la bellezza nella vita quotidiana e la vita quotidiana nell'arte. La campagna presenta l'attore insieme alla collezione Oriente Italiano, must-have della Manifattura. Questa collaborazione rappresenta un momento di svolta per il brand, che guarda al futuro dopo aver esplorato il proprio passato. Oltre alle immagini fotografiche, la campagna prevede anche un video prodotto da Gyllenhaal, che mostra la bellezza della porcellana italiana e della sua tradizione, portando il suo occhio artistico e il suo spirito creativo nella Manifattura Ginori di Sesto Fiorentino. Il video racconta, attraverso gli occhi dell'attore, la maestria degli artigiani che plasmano a mano i pezzi di porcellana, culminando con un semplice rituale, un pranzo convivale con piatti a base di ingredienti locali preparati direttamente da Jake. Con la nuova campagna 'Everyday Art, Everyday Life', Ginori 1735 racconta una storia dalla sensibilità unica, che si manifesta nell'amore e nella passione per la cultura, il design, l'arte e l'ospitalità tipicamente italiani. (ANSA).