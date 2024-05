In Toscana esteso codice giallo per rischio idrogeologico

Il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore per tutta la Toscana e' stato esteso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale fino alla mezzanotte di oggi. Inoltre e' stato emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali forti con validità dalla mezzanotte fino alle ore 9 di domani, venerdì 3 maggio, limitatamente a tutta la fascia costiera (isole comprese) e alle zone adiacenti dell'entroterra.

Per oggi previste precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità, più frequenti sulle zone centro-settentrionali. Domani piogge e rovesci nella prima parte della giornata sulla costa e sulle zone centro-meridionali. Mare molto mosso in attenuazione dalle prime ore del mattino di venerdì.

"Al momento - scrive sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - non si segnalano particolari criticita'".



