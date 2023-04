Progetto educativo cinema e scuola per 800 studenti a S.Casciano

(ANSA) - FIRENZE, 26 APR - Oltre 800 studenti delle scuole medie e elementari dell'istituto didattico comprensivo 'Il Principe' di San Casciano Val di Pesa (Firenze) sono coinvolti in un vasto progetto educativo finanziato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dai Ministeri della Cultura e dell'Istruzione.

Il progetto si chiama 'Vi portiamo al Cinema' ed è stato realizzato grazie ad un bando ministeriale vinto dalla scuola diretta dal professor Marco Poli con oltre il 90% dell'importo richiesto.

L'obiettivo, spiegano i promotori, è sviluppare negli studenti uno sguardo critico e consapevole verso il linguaggio audiovisivo, unendo cinema, scuola e territorio ed a San Casciano sono in corso 12 proiezioni di sei film (una doppia proiezione al mese) fino al momento conclusivo al Cinema Teatro Everest dove gli studenti presenteranno i lavori prodotti nei laboratori, tra cui videorecensioni e brevi cartoni animati.

Carolina Mancini ne è responsabile scientifica. L'iniziativa prevede un programma di educazione alle immagini per le scuole medie ed elementari (svolte in classe dai formatori di Lanterne Magiche Carolina Mancini, Neva Ceseri e Luca De Crescenzo) e proiezioni gratuite aperte a tutti in cui agli studenti è affidata l'introduzione del film.

Stasera e domani sera si proietta 'Moonrise Kingdom di Wes Anderson'. Gli altri film scelti per il progetto, realizzato in collaborazione con il Comune, sono JoJo Rabbit di Taika Waititi, Il Concorso di Philippa Lowethorpe, Gran Torino di Clint Eastwood, Il diritto di contare di Theodore Melfi. Per la scuola primaria è stato ideato un percorso sul linguaggio dell'animazione guidato da Luca De Crescenzo, che ha condotto anche un laboratorio con le classi quinte dove sono stati prodotti tre brevi corti animati. All'inizio del nuovo anno scolastico, infine, un gruppo di studenti delle terze medie frequenterà un laboratorio diretto da Alberto Peraldo, per realizzare brevi video-recensioni. Tutta l'iniziativa è raccontata nel blog www.viportiamoalcinema.com realizzato dagli studenti di San Casciano e curato dall'associazione Il Labirinto con Silvia Nanni. (ANSA).