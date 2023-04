Zanetti "mi aspetto una reazione, una grande partita"

(ANSA) - EMPOLI, 22 APR - Domani al 'Castellani' arriva l'Inter e Paolo Zanetti si aspetta un approccio diverso da parte del suo Empoli rispetto alla gara persa a Cremona. Il tecnico dei toscani si aspetta "una reazione in campo. Con la Cremonese abbiamo fatto la partita, siamo mancati nei primi quattro minuti. Domani dobbiamo fare una grande partita, affrontiamo una squadra molto forte ma questo è già successo. Si può fare solo se giochiamo al 100%", ha dichiarato alla vigilia.

"La partita è di stimolo per tutti. Già di per sé abbiamo motivazione ad affrontare una squadra che è semifinalista di Champions, ma mi interessa che la squadra sia all'altezza - ha proseguito Zanetti -. Queste partite, se non vengono affrontate con la giusta mentalità, sono molto pericolose. Dobbiamo crederci, abbiamo già fatto punti a San Siro".

"Domani dobbiamo essere bravi nelle varie fasi perché l'Inter è la squadra che crossa e tira di più - ha detto ancora l'allenatore dei toscani -. Possiede giocatori che qui giocherebbero titolari e da loro non fanno un minuto. Dobbiamo creare loro difficoltà, questa settimana abbiamo fatto il pieno di umiltà e di cura dei dettagli". Zanetti ha poi parlato del momento non facile che sta attraversando la squadra, ancora lontana dalla salvezza. Il nostro problema secondo me è nato dopo la gara col Napoli - ha spiegato - dove abbiamo perso sicurezze e abbiamo cominciato a rincorrere dei fantasmi. Ora non mi interessa ciò che fanno gli altri, coi punti che abbiamo non ci salviamo. Sarebbe un disastro inaccettabile non fare più punti, il nostro percorso finirà tra otto partite. oggi mi interessa che la squadra si concentri su se stessa", ha concluso. (ANSA).