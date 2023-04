Fantini Palio di Siena si sfidano su spiaggia Marina di Bibbona

(ANSA) - MARINA DI BIBBONA, 22 APR - Trentadue tra i migliori fantini del circuito paliistico e del Palio di Siena si sfideranno domani, domenica 23 aprile, sulla spiaggia di Marina di Bibbona, in provincia di Livorno, in occasione del Palio della Costa Etrusca che torna dopo tre anni di stop forzato.

La manifestazione, il cui inizio è previsto alle 14:30, ospitata quest'anno, per la prima volta, dal Comune di Bibbona, taglia il traguardo delle 14 edizioni. Al Canape (la partenza) si presenteranno i 32 fantini in rappresentanza degli otto comuni della costa: Bibbona, Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Castagneto Carducci, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta. Ci saranno Luigi Bruschelli detto Trecciolino, il secondo fantino con più vittorie nella storia di Piazza del Campo (13 vittorie), Giovanni Atzeni detto Tittia (9 vittorie) che al Palio della Costa Etrusca ha già corso e si è affermato per ben due volte (nel 2019 e nel 2020), Jonatan Bartoletti 'Scompiglio' (5 vittorie), Giuseppe Zedde 'Gingillo' (3 vittorie). Ed ancora Dino Pes 'Velluto', Enrico Bruschelli 'Bellocchio', Sebastiano Murtas. Ad eliminazione diretta il percorso che porta i contendenti fino al podio con quattro batterie eliminatorie da otto partecipanti ciascuna.

Solo i primi due classificati di ciascuna batteria avranno l'onore di essere associati - ad estrazione - ad uno degli otto comuni della Costa degli Etruschi e competere per il Cencio realizzato da Sara Cafarelli. In mezzo alle batterie la corsa dei pony e la corsa delle amazzoni. La finalissima è in programma alle ore 18. (ANSA).