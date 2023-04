Al via scuola nell'Aretino per 8 aspiranti pastori

(ANSA) - PRATOVECCHIO STIA, 22 APR - Sono otto e provengono da varie parti d'Italia i giovani aspiranti pastori che oggi hanno iniziato la scuola di pastori a Pratovecchio Stia (Arezzo), la prima in Italia ma già diffusa in Francia, Svizzera, Spagna e Portogallo.

Alla base del progetto targato Life, la stessa organizzazione che ha curato anche il progetto degli orsi in Trentino, la tutela delle peculiarità paesaggistiche e degli ambienti ricchi di biodiversità da ripristinare. I ragazzi oggi hanno interrotto la prima lezione per presentarsi alla stampa e raccontare le loro storie. C'è chi arriva da Arezzo ed ha lasciato il liceo scientifico per tentare il sogno di sempre ovvero fare il pastore, chi da Varese dove ha interrotto il proprio lavoro per dedicarsi alla scuola. Sono giovani, uomini e donne, decisi, come hanno spiegato, a tentare una strada diversa che dia ad un lavoro antico lunga e connotazione nuova. La scuola, è stato evidenziato, ha lo scopo di creare una pastorizia che abbia l'obiettivo di ripristinare quasi 500 ettari nella zona del Parco delle Foreste Casentinesi e Campigna parallelamente alla creazione di zone per la pastorizia che tutelino la biodiversità come ad esempio le orchidee che fioriscono in questo periodo ed hanno la necessità di non essere brucate dagli ovini. (ANSA).