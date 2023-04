Figc, la giunta di Firenze approva il progetto per Coverciano

(ANSA) - ROMA, 20 APR - La Giunta comunale di Firenze ha dato il via libera, informa la Figc, alla ristrutturazione del Centro tecnico federale di Coverciano (Ctf), l'impianto che dalla fine degli anni '50 è la 'Casa delle Nazionali italiane di calcio', che qui preparano tutti gli eventi internazionali, e una vera e propria 'Università del calcio italiano', sede dei principali corsi per i ruoli tecnici e per i raduni arbitrali. Per l'approvazione definitiva, bisognerà attendere il il voto del Consiglio comunale, ma già domani, i componenti delle Commissioni consiliari sport e urbanistica, insieme all'assessore allo Sport, Cosimo Guccione, effettueranno un sopralluogo al Ctf.

"Con questo intervento complesso vogliamo preservare il patrimonio storico del Centro Tecnico proiettandolo nel futuro - ha sottolineato il presidente della Figc, Gabriele Gravina -.

Attraverso un piano di investimenti cospicui, Coverciano diventerà una struttura interconnessa, moderna e in linea con i principali standard di efficientamento e di sostenibilità integrale". "La storia del calcio si è allenata su questi campi - ha sottolineato il sindaco di Firenze, Dario Nardella -. È qui che l'Italia ha costruito le sue vittorie e sempre da qui è ripartita dopo le sconfitte. Coverciano è un valore aggiunto per Firenze - ha aggiunto il Sindaco - e grazie a questo intervento, caratterizzato da innovazione, integrazione paesaggistica, sostenibilità ed efficientamento energetico, Coverciano continuerà ad essere un'eccellenza".

L'intervento, caratterizzato da innovazione, integrazione paesaggistica, sostenibilità ed efficientamento energetico determinerà un ampliamento totale di 7.530 mq, dei quali 2.800 relativi al parcheggio, e si concretizza in un complesso di azioni che valorizzano la struttura, provvedendo a nuove costruzioni ed al recupero edilizio di alcune altre. (ANSA).