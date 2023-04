Percorso silenzio a Villa Caruso a scoperta acustica giardino

(ANSA) - LASTRA A SIGNA (FIRENZE), 18 APR - Un percorso guidato di circa un'ora per condurre il pubblico alla scoperta acustica del giardino di Villa Caruso Bellosguardo, la dimora a Lastra a Signa (Firenze) dove dal 1906 al 1921 visse il celebre tenore, attraverso una sensibilizzazione percettiva al fenomeno del silenzio e alle sue prospettive di relazione con l'ascolto.

E' quello che si terrà il 22 aprile alle 16.30 all'interno della Villa.

Il progetto vuole da un lato contribuire in una prospettiva ecologica a un tentativo di esplorazione della condizione di silenzio, dall'altro 'abitare percettivamente' luoghi storico-architettonici significativi, contribuendo alla loro scoperta e valorizzazione. Il progetto è ideato da Francesco Giomi con la conduzione di Loredana Terminio, introduzione storico-architettonica a cura di Associazione Villa Caruso, ed è promosso nell'ambito di Suono giardino 2023, in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Lastra a Signa, Museo Enrico Caruso.

