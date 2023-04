Calcio storico: semifinali Bianchi-Azzurri e Rossi-Verdi

(ANSA) - FIRENZE, 09 APR - Sorteggio stamani - come da tradizione nel giorno di Pasqua prima dello Scoppio del carro atteso per le 11, in una piazza del Duomo gremita -, per l'abbinamento delle partite del torneo del Calcio storico fiorentino. La prima semifinale vedrà in campo Bianchi contro Azzurri, la seconda Rossi e Verdi. Si giocherà il 10 e l'11 giugno, con finale il 24 per la festa di San Giovanni.

Anche l'anno scorso le due semifinali videro confrontarsi Bianchi contro Azzurri e Rossi contri i verdi. Il Torneo di San Giovanni fu poi vinto dagli Azzurri contro i Rossi. (ANSA).