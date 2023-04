Italiano, l'Inter? Sono concentrato solo sul presente"

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Ora non posso non essere concentrato su ciò che abbiamo da fare. La mia testa è esclusivamente proiettata a quello. Preferisco non affrontare altri discorsi, penso solo alla possibilità di ottenere grandi soddisfazioni da qui a fine stagione". Così l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, a Radio Anch'io Sport su Radio1 Rai, ha risposto sulle sulle voci che lo danno tra i papabili per la panchina dell'Inter. "Il primo obiettivo è arrivare a una storica finale di Coppa Italia e cercare di metterci l'anima e il cuore, andremo a Cremona a battagliare, perché sicuramente dovremo fare questo", ha aggiunto.

"Siamo in un periodo positivo, in fiducia, è cresciuta l'autostima grazie alle vittorie. Aprile è un mese intenso, pieno di impegni e di emozioni che possiamo regalare ai nostri tifosi. Stiamo rimontando in campionato e ora possiamo toglierci alcune soddisfazioni, non dobbiamo mollare - ha detto ancora Italiano -. Anche i calciatori dovranno cambiare mentalità. In tanti ti chiedono di giocare titolari ma quando giochi ogni tre giorni bisogna coinvolgere tutti, e avere rose ampie". (ANSA).