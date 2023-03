Nuovo vino per Donne Fittipaldi, è DF rosso 2020

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAR - Nuovo vino per Donne Fittipaldi, l'azienda agricola di Bolgheri (Livorno), associata al Consorzio Doc Bolgheri e Doc Bolgheri Sassicaia: è DF rosso 2020, un blend di Malbec al 60% e Cabernet Sauvignon al 40%. Il risultato, si spiega, è un vino dal colore rosso rubino carico e brillante, dagli intensi profumi di piccoli frutti di bosco accompagnati da note floreali e una piacevole speziatura dolce. Al gusto è piacevolmente fruttato, slanciato da una vigorosa freschezza e morbido grazie ad una trama tannica levigata e dolce.

Donne Fittipaldi nasce quasi 20 anni fa, nel 2004, quando la famiglia Fittipaldi Menarini decide di acquistare terreni a Bolgheri e impiantare vigne e olivi, indirizzandosi verso una produzione di assoluta levatura con i vitigni bordolesi che hanno dimostrato di offrire risultati qualitativi altissimi in questo angolo di Toscana: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot. A questi si aggiunge il Malbec, uno dei vitigni storici di Bordeaux, di cui vengono piantati quasi 2 ettari. Da queste uve nasce '5' Frizzante Ancestrale Costa Toscana Rosato Igt e il Malaroja. Ma il Malbec ha dimostrato di essere un eccellente partner del Cabernet Sauvignon, del Cabernet Franc e del Merlot. Ecco così il DF rosso 2020. "In una grande terra di vini rossi - spiega poi Maria Fittipaldi Menarini, alla guida dell'azienda con al fianco le quattro figlie Carlotta, Giulia, Serena e Valentina - non poteva mancare un grande bianco": per questo viene impiantata una varietà autoctona toscana come l'Orpicchio: "A oggi siamo gli unici a produrla a Bolgheri e crediamo fortemente nelle sue potenzialità. Con l'etichetta Lady F, proponiamo un vino capace di evolversi egregiamente nel tempo con profumi e gusto assolutamente fuori dagli schemi". L'azienda, che ha sede nella Tenuta la Pineta, si estende su 46 ettari, di cui 10 piantati a vite con progetti di espansione ulteriore. Vi sono poi 1.200 olivi con i quali viene prodotto olio extravergine di oliva. Lo staff tecnico è costituito dall'agronomo Stefano Bartolomei e dall'enologo Emiliano Falsini. La produzione media si attesta quasi a 70.000 bottiglie, commercializzate in parti uguali sul mercato italiano e quello anglosassone. (ANSA).