In fiamme masserizie e baracche a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAR - I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-ovest, sono intervenuti in via dell'Argingrosso, presso l'ex campo nomadi, per un incendio di masserizie e baracche.

L'intervento, scattato intorno alle 11, è proseguito anche nel pomeriggio per lo smassamento del materiale: impegnato anche un escavatore con personale giunto dal comando di Prato. Sul luogo dell' incendio al lavoro una squadra e due automezzi dei vigili.

