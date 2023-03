Nardella, premio a preside Usa licenziata per immagini David

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAR - Riceverà un premio dal Comune di Firenze l'insegnante americana Hope Carrasquilla, preside della Classical School di Tallahassee, in Florida, costretta a dimettersi dopo una lezione sul Rinascimento durante la quale era stato mostrato il David di Michelangelo, ritenuto 'pornografico' dai genitori di alcuni alunni. Lo ha annunciato il sindaco Dario Nardella, che in questi giorni si trova a New York per un'iniziativa all'Onu come presidente di Eurocities.

Nardella ha anche preannunciato che vorrebbe invitare a Firenze la preside licenziata per portarla ad ammirare di persona la statua del David custodita nella Galleria dell'Accademia. Poi su Facebook Nardella ha scritto: "Un'insegnante della Florida è stata costretta a licenziarsi per aver mostrato agli studenti le foto del David di Michelangelo.

Scambiare l'arte per pornografia è semplicemente ridicolo.

Inviterò personalmente l'insegnante a Firenze per darle un riconoscimento a nome della città. L'arte è civiltà e chi la insegna merita rispetto".