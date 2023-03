Mangia al ristorante e non paga, denunciata 50enne

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAR - Denunciata due volte dalla polizia di Stato e una dalla municipale, nello stesso giorno, per aver mangiato in ristoranti andandosene via poi senza pagare. E' accaduto ieri, protagonista, secondo quando ricostruito, la stessa donna, una cinquantenne straniera senza fissa dimora.

Secondo quanto spiegato dalla polizia di Stato ieri mattina la donna avrebbe consumato il pranzo in un locale in via Carducci: al momento di saldare il conto si sarebbe però allontanata, inseguita in strada dai dipendenti del locale.

Quando l'hanno raggiunta in via Pietrapiana la cinquantenne avrebbe estratto un coltello dallo zaino. Le volanti intervenute hanno per questo denunciato la donna, oltre che per insolvenza fraudolenza, anche per minacce aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. In serata sempre la cinquantenne avrebbe cenato in un ristorante in piazza Santa Felicita dove, oltre a non pagare il conto avrebbe anche infastidito dei clienti: intervenute ancora le volanti e la donna è stata identificata e denunciata.

Sempre ieri la polizia municipale è intervenuta in via Pietrapiana perchè una cliente, dopo aver mangiato, si sarebbe rifiutata di pagare il conto che ammontava a circa 80 euro. La donna è stata accompagnata negli uffici della municipale e denunciata per insolvenza fraudolenta. E' stato poi verificato che si trattava della cinquantenne straniera denunciata anche dalla polizia di Stato. (ANSA).