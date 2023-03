Imprenditore rapinato in parcheggio banca, via 18mila euro

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAR - Preso alle spalle e rapinato di 18mila euro nel parcheggio della banca mentre si stava recando a depositare l'incasso della settimana. Vittima il titolare di una pasticceria. La rapina è avvenuta stamattina in via delle Tre Ville, nel parcheggio di un istituto, a Campi Bisenzio (Firenze).

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che indagano sulla vicenda, l'uomo era appena sceso dalla sua auto quando sarebbe stato afferrato alle spalle e scaraventato sull'asfalto da alcuni malviventi che hanno gli preso i soldi e sono scappati.

Il commerciante non è riuscito a descrivere i rapinatori.

