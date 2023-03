Auto non si ferma, inseguimento in centro storico a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAR - Auto non si ferma all'alt della polizia, inseguimento nel centro storico di Firenze conclusosi poi in via Tornabuoni quando la macchina in fuga, una Mercedes, si è scontrata con un fuoristrada blindato della Uopi (Unità operative di primo intervento) della questura. I due occupanti sono scesi e scappati a piedi: uno, secondo quanto spiegato dalla polizia, è stato poi fermato. E' accaduto nella tarda mattina di oggi. Dai primi accertamenti la Mercedes non risulterebbe un'auto rubata.

Il conducente della vettura non si sarebbe fermato all'alt dato da una pattuglia della squadra mobile in via dei Neri.

Pochi minuti dopo, alle 13:15 in via Tornabuoni la mercedes ha concluso la sua fuga dopo aver speronato frontalmente un fuoristrada blindato della Uopi: l'agente alla guida del veicolo della polizia ha tagliato la via di fuga alla macchina non appena hanno appreso via radio la direzione di fuga.

Conducente e passeggero hanno allora abbandonato la Mercedes scappando a piedi. Uno è stato raggiunto e bloccato dai Falchi: si tratterebbe di un giovane cittadino straniero in corso di identificazione. L'altro è invece riuscito al momento a fare perdere le proprie tracce. (ANSA).