In Toscana codice giallo per pioggia

(ANSA) - FIRENZE, 19 MAR - Un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico reticolo minore dalla mezzanotte e fino alla mattina di domani, lunedì 20 marzo, è stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale.

L'allerta riguarda le aree dell'Arno - Casentino (Valdarno superiore, Firenze, Valdelsa e Valdera); la Vadichiana e l'Etruria, il Grossetano. Dalla sera di oggi, e domani possibilità di isolati temporali. Colpi di vento e grandinate solo occasionali.

Da oggi, in particolare dalla serata, spiegano ancora dalla Sala operativa, sono previste precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale. Domani precipitazioni prima sparse e poi isolate, localmente a carattere di rovescio o temporale, più probabili e frequenti sulle zone centro-meridionali. Oggi cumulati medi fino a significativi sulle zone centro-settentrionali e massimi puntuali non elevati.

Intensità oraria massima fino a localmente forte. Domani cumulati medi significativi sulle zone centro-meridionali della regione con massimi puntuali fino a localmente elevati in queste zone e non elevati altrove. Intensità oraria massima fino a localmente forte. (ANSA).