Bebe Vio e Nazionale paralimpica scherma in ritiro a Siena

Bebe Vio e gli atleti e le atlete della Nazionale Italiana di scherma paralimpica in ritiro a Siena per la preparazione alla tappa di Coppa del Mondo di San Paolo, in Brasile, dove dal 22 al 26 maggio saranno in palio gli ultimi pass per le Paralimpiadi di Parigi, in programma dal 3 al 7 settembre.

Gli azzurri guidati dal coordinatore del settore paralimpico della Fis, Dino Meglio, e dai commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Francesco Martinelli per la spada e Marco Ciari per la sciabola, lavoreranno dal 13 al 15 maggio negli impianti sportivi del Cus Siena. Lunedì 13 maggio alle ore 18.30 il Comune di Siena accoglierà la Federazione e gli atleti nella sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala per un momento celebrativo dedicato agli ospiti schermitori. Martedì 14 maggio, alle ore 18, saranno accolti dall'Università di Siena nell'aula magna del rettorato e parteciperanno al convegno 'Sport senza barriere. Promuovere l'inclusione attraverso lo spirito olimpico'.



