Tom Morello al Firenze Rocks il 17 giugno

Tom Morello torna al Firenze Rocks, il 17 giugno, sei anni dopo il concerto con il suo gruppo Prophets of Rage. Il chitarrista delle rock band Rage Against The Machine e Audioslave si esibirà lo stesso giorno che vede come headliner The Who, che per l'unica data italiana hanno scelto di essere accompagnati dall'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

"In mezzo a questo senso di sventura imminente - sottolinea Morello in una nota -, è giunto il momento di radunare le truppe in un ultimo sforzo per salvare il pianeta e le nostre anime artistiche. Sfidando i limiti di ciò che la musica rappresenta e di ciò che ha rappresentato in passato, potete far aprire gli occhi della gente per cercare di cambiare lo status quo della società".