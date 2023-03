Tisg lancia la nuova flotta di velieri Perini navi

(ANSA) - MARINA DI CARRARA (MASSA CARRARA), 15 MAR - The Italian Sea Group ha presentato oggi, a un anno dall' acquisizione, la nuova flotta Perini Navi, con tre linee di velieri da 48, 56 e 77 metri. L'obiettivo dichiarato della nuova flotta, denominata Genesis, è quello di creare "una linea di velieri con gli elementi caratteristici ed iconici di Perini navi rivisitati in chiave moderna puntando a grandi spazi, luminosità e comfort di navigazione". Oltre a Genesis, Perini sta già realizzando 4 nuovi velieri, in consegna fra agosto 2023 e luglio 2025.

"Sono molto orgoglioso della nuova flotta Perini Navi e del percorso fin qui svolto nel corso dell'ultimo anno", ha commentato Giovanni Costantino, amministratore delegato di Tisg.

"Trasferendo il comfort dei motor yacht sui sailing yacht - ha dichiarato - siamo riusciti a creare un'armoniosa sinergia grazie alla nostra già forte expertise ampliata attraverso l'acquisizione Perini Navi. Il mondo nautico si sta mostrando particolarmente sensibile verso Perini Navi e la nostra consolidata reputazione in termini di design, qualità e innovazione contribuirà a rafforzare la strategia di espansione e crescita del gruppo". (ANSA).