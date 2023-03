Ian McEwan a Firenze per La città dei lettori

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAR - Ian McEwan sarà a Firenze per La città dei lettori con il suo nuovo romanzo 'Lezioni'. Lo scrittore britannico, vincitore del Booker Prize e pubblicato in Italia da Einaudi dialogherà con l'autrice Gaia Manzini il 22 marzo al Teatro Niccolini (ore 18:30).

L'iniziativa, nell'ambito degli incontri de La città dei lettori, progetto a cura di Fondazione Cr Firenze e Associazione Wimbledon Aps con la direzione di Gabriele Ametrano, è in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Firenze (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.lacittadeilettori.it). (ANSA).