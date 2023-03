Controlli a grossisti Pronto moda Prato,100.000 capi sequestrati

(ANSA) - PRATO, 13 MAR - La guardia di finanza ha sequestro circa 100.000 capi di abbigliamento nell'ambito di controlli a 12 attività di vendita all'ingresso del Pronto moda a Prato, gestite da orientali. Il sequestro è scattato per la merce, si spiega in una nota delle fiamme gialle, "era priva dell'indicazione dei dati del produttore sia in etichetta che sul cartellino di accompagnamento in violazione di quanto previsto dal Codice del consumo".

I controlli rientrano nell'azione a tutela del distretto industriale pratese svolto dalla Giardia di finanza e che in questo caso è stato in particolare al settore del Porno moda per verificare il rispetto della normativa in materia di tracciabilità della filiera di produzione e commercializzazione degli articoli di abbigliamento. Oltre 100 imprese sono state esaminate dai militari del Gruppo di Prato che, ultimati i necessari approfondimenti, hanno eseguito una serie di controlli mirati nei confronti di 12 esercizi commerciali, ritenuti connotati da maggiori profili di rischio, riscontrando poi in tutte e 12. (ANSA).