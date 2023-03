Scippi telefoni a donne e anziani, 32enne accusato 4 colpi

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAR - Quattro scippi di telefoni a donne e anziani avvenuti a Firenze il 15 e il 16 gennaio, un unico autore, un 32enne di origine nigeriana, che avrebbe agito muovendosi in bicicletta. Sono gli sviluppi di un'indagine della squadra mobile che hanno portato a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'uomo e notificatagli in carcere.

Il 32enne era stato fermato il 16 gennaio, in viale degli Olmi alle Cascine, dai Falchi della squadra mobile nell'ambito di specifici e mirati servizi di prevenzione e contrasto ai furti e rapine in strada. L'uomo era stato bloccato subito dopo lo scippo di un telefonino dalle mani di una donna nella zona del parco, e anche accusato di aver rubato un altro smartphone il giorno prima a un 75enne che passeggiava non molto lontano dalle Cascine. Gli erano stati anche sequestrati 85 dosi di crack e 3 di ecstasy. Le indagini successive hanno poi portato gli investigatori a ritenere che il 32enne fosse l'autore anche di altri due colpi analoghi, avvenuti uno il 15 gennaio a Rifredi, l'altro il giorno successivo sui viali di circonvallazione poche ore prima dello scippo in seguito al quale era stato arrestato. (ANSA).