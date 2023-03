Danneggiato ingresso associazione islamica nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAR - Danneggiato la notte scorsa l'ingresso dell'associazione culturale islamica 'Valdisieve' a Pontassieve, comune in provincia di Firenze. Secondo quanto spiegato dai carabinieri ignoti nella notte hanno fatto esplodere un petardo: la deflagrazione ha provocato danni alla porta e al vetro.

La sede dell'associazione si trova in via P.Palagi dove stamani sono intervenuti i militari della compagnia di Pontassieve insieme anche agli artificieri del comando provinciale di Firenze per le attività di sopralluogo e repertamento. In corso le indagini da parte del nucleo operativo della compagnia di Pontassieve. (ANSA).