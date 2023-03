Empoli: Zanetti, se gioca Vicario lo decido all'ultima ora

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 10 MAR - Alla vigilia della sfida con l'Udinese, l'attenzione è tutta verso le condizioni di Guglielmo Vicario. Il portiere ha subito una forte contusione al costato a poche dalla precedente gara col Monza, che ha poi dovuto saltare. Il tecnico, Paolo Zanetti, oggi spiega la situazione: "Vicario sta convivendo con una botta al costato, stiamo provando a far di tutto, è convocato ma non ho la certezza che ci sarà. Sarà una scelta dell'ultima ora, naturalmente lui è importante, ma abbiamo grande fiducia in Perisan".

Poi fa l'allenatore il punto sulla situazione fisica della squadra: "Noi abbiamo un fuoriclasse che è il portiere, è come se al Napoli togli Osimhen, invece Cambiaghi", ancora fermo per un infortunio muscolare, "ha caratteristiche uniche rispetto agli altri nostri attaccanti e purtroppo ci manca. Lo recupereremo ma ora dobbiamo attingere dal gruppo. Lo stesso Caputo (un altro attaccante, ndr) ha avuto infiammazione al tendine, sono certo che vedremo la differenza con le giornate passate. Ma non voglio avere alibi parlando di infortunati, l'alibi è un concetto che non mi piace". Sull'Udinese Zanetti si ripete rispetto alla fase dell'andata: "Hanno caratteristiche ben precise, sono di livello molto alto e allenati benissimo.

Tutte e due le squadre vorrebbero tornare alla vittoria, noi di sicuro dobbiamo avere la mentalità giusta. Quello che ci sta mancando è la cura dei particolari anche se alla squadra posso dire poco dal punto di vista della personalità". (ANSA).