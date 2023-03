Fiorentina: Italiano, finalmente una gara di qualità

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Finalmente una gara di qualità contro una squadra in netta crescita contro il Milan. I ragazzi, finalmente, hanno espresso una grande qualità. Vittoria meritata. Oggi abbiamo difeso molto bene, anche se abbiamo fatto fatica a uscire dalla nostra area. A volte perdi le partite, come contro il Bologna, ma oggi abbiamo difeso bene". Cosi, Vincenzo Italiano ha commentato la vittoria della sua Fiorentina contro il Milan, la prima stagionale contro una 'big' del campionato: " Il nostro attacco? Io credo che tantissime partite abbiamo calciato molte porte in volte e mai con concretezza.

L'assist di Ikonè, il rigore procurato. Non serve segnare per forza, puoi aiutare in altri modi. Abbiamo dimostrato che i nostri attaccanti sanno fare gol - ha ricordato l'allenatore dei gigliati -. Dodò? Arrivato dopo 9 mesi di inattività, in una squadra non sua. Si stava riprendendo, si è fatto male. Noi l'abbiamo voluto e aspettato. Adesso sta crescendo. Franchi? In casa abbiamo sempre avuto una grande accoglienza, Abbiamo deluso i nostri tifosi, ma oggi abbiamo ripagato i nostri tifosi".

Tra i protagonisti della vittoria viola c'è senza dubbio il brasiliano Dodo, che contro il Milan ha giocato una delle sue migliori partite da quando è a Firenze: "Oggi era una partita difficile, ma oggi abbiamo giocato benissimo. Dopo la Conference eravamo più consapevoli e oggi sapevamo di poter vincere - ha detto il difensore della Fiorentina -. In settimana abbiamo parlato con il mister e lui ci ha detto che dobbiamo dare tutto in campo. Volevo fare un assist, finalmente è arrivato.

Balletti? Una cosa brasiliana, ora si fanno pure in Italia. Cosa mi ha detto Italiano? Sono forte e che devo ripetermi come ho fatto in Ucraina". (ANSA).