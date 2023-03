Corteo di Firenze, insieme Schlein, Conte e Landini

La segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del o M5s Giuseppe Conte e il segretario della Cgil Maurizio Landini si sono incontrati nel retro del palco della manifestazione fiorentina a difesa della scuola. I tre si sono salutati e hanno conversato per alcuni minuti.

Sono intorno ai 10.000 i partecipanti alla manifestazione a difesa della scuola e della Costituzione da poco iniziata a Firenze. Questo il dato diffuso dalla questura. Il corteo per la manifestazione a difesa della scuola e della Costituzione a Firenze. Si è mosso da via della Colonna angolo borgo Pinti, piazza Santissima Annunziata è il luogo del raduno. La gente affolla anche via della Colonna che collega la piazza al liceo Michelangiolo.

Selfie, strette di mano e urla di incoraggiamento per la segretaria del Pd Elly Schlein, durante il corteo a Firenze. "Schlein crediamo in te", le ha gridato una signora. Mentre un altro le ha confessato: "Ho votato Bonaccini ma ora faccio il tifo per te". La segretaria del Pd è stata ricevuta a Palazzo vecchio dal sindaco Dario Nardella. I due hanno poi raggiunto insieme a piedi il corteo. Lunga conversazione, poi, fra Schlein e il segretario della Cgil Maurizio Landini.

C'è anche la preside del liceo Leonardo Da Vinci al corteo in difesa della scuola e della Costituzione. Sfila con altri partecipanti della sua scuola. E' quanto si apprende dagli organizzatori. La preside è l'autrice della lettera in cui ricordava che "il fascismo nacque dall'indifferenza".

"Una manifestazione partecipatissima e ricca di valori - ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani alla manifestazione a Firenze -. Intorno alla lettera della preside si racchiudono quei valori che ci consentono di avere radici solide nella nostra costituzione e di guardare con questo al futuro. È una manifestazione bellissima".