Mdc acquista aree pubbliche intorno a porto Marina di Pisa

(ANSA) - MARINA DI PISA, 01 MAR - Firmato da Marina Development Corporation (Mdc), società attiva nello sviluppo di progetti immobiliari ancorati a porti turistici, l'atto d'acquisto dei terreni edificabili di proprietà comunale intorno al porto turistico di Marina di Pisa (Pisa), per oltre 5 milioni di euro. L'area ospiterà i parcheggi pubblici a servizio della marina e di Villa Rondini, il progetto di rigenerazione urbana per creare una nuova destinazione turistica sul litorale pisano.

Lo ha reso noto la società ricordando che l'atto "segue l'acquisizione della totalità delle aree circostanti il porto da parte del fondo Pisa in Progress ad aprile 2021, per i quali Mdc ha già presentato al Comune due richieste a costruire nei mesi scorsi". "L'ulteriore acquisizione a Marina di Pisa - ha aggiunto Giuseppe Noto, ceo di Mdc - conferma il nostro impegno nel rilancio di questa destinazione a noi molto cara e nell'adempimento di tutti gli obblighi della convenzione.

Inoltre mette fine al contenzioso tra il Comune e i precedenti proprietari che da tempo impediva il rilancio di questa area strategica per la città. Vogliamo fare di Marina di Pisa una destinazione di successo, con architetture d'autore ed esercizi commerciali in grado di attivare flussi di visitatori durante tutto l'anno, restituendo valore a un'area da troppi anni inutilizzata". Per il sindaco di Pisa Michele Conti "questa operazione è una svolta decisiva per il completamento del progetto di sviluppo turistico del porto di Marina". (ANSA).