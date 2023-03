A Volterra Comics il Medioevo diventerà rock ma è tutta ironia

(ANSA) - VOLTERRA (PISA), 01 MAR - Tutto pronto per il 20 e 21 maggio quando è in programma Volterra Comics and Fantasy, festival dedicato al mondo del fumetto e del manga, che riempirà di colori il centro storic. Ospiti i Bardo Magno, band che incarna il progetto musicale di "Feudalesimo è Libertà", la più grande community di amanti del medioevo in salsa ironica che si esibiranno al Teatro Persio Flacco, portando i propri pezzi folk rock, con testi in neo-medievale basati su melodie trasformate degli hit più gettonati della musica italiana.

Per due giorni il centro storico diventerà un set fantasy popolato di cosplayers ispirati ai personaggi dei cartoni animati e degli anime giapponesi. In particolare sarà presente il gruppo Florence Knights, con figuranti in rappresentanza di Star Wars, che intratterranno il pubblico con cortei, esibizioni teatrali e scherma "laser", e il gruppo di Accidia Cosplay, con i temibili Volturi, antica stirpe di vampiri che la leggenda vuole originaria proprio di Volterra. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla serie di Attack on Titan, vero capolavoro che ha ottenuto un immenso seguito a livello internazionale. Volterra Comics è un evento interamente gratuito. (ANSA).