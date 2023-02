A scuola con coltello e scacciacani, 3 studenti denunciati

(ANSA) - FIRENZE, 28 FEB - In classe con un coltello, a scuola con una pistola scacciacani. E' quanto avvenuto in questi giorni in due diversi istituti scolastici di Firenze dove poi è intervenuta la polizia: tre in tutto gli studenti denunciati.

Un primo episodio risale alla settimana scorsa e vede coinvolti due quattordicenni, uno denunciato per fabbricazione di arma da sparo, l'altro per procurato allarme. Tutto, come riporta il Corriere Fiorentino, avrebbe avuto origine da una pistola scacciacani mostrata in aula. Qualche studente, spaventato, ha avvertito i genitori che si sono rivolti alla polizia. Gli investigatori della Digos sono risaliti a uno dei due 14enni: nel corso della perquisizione della sua abitazione è stata trovata un'altra pistola, costruita artigianalmente dallo stesso studente, come da lui ammesso, realizzando un fondello in alluminio e prodotto una pallottola con un'ogiva riempita con polvere pirica ricavata da alcuni petardi. Avrebbe mostrato con un video anche le fasi di realizzazione per persuadere gli investigatori. La scacciacani che era stata portata a scuola è stata invece trovata, con sei colpi in canna, in possesso all'altro studente, denunciato per procurato all'allarme.

Ieri invece, come si è apreso oggi, uno studente di 15 anni è andato a scuola con un coltello da cucina nello zaino.. Il ragazzo è arrivato in classe e ha lasciato zaino aperto sul banco. Alcuni studenti e un professore hanno notato il coltello e poi il dirigente ha chiamato la polizia. Il quindicenne è stato portato in questura con una volante, denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti a offenderee poi affidato ai genitori. Il coltello da cucina, lungo 30 centimetri è stato sequestrato. (ANSA).