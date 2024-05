Lavoro nero al mercato S.Lorenzo di Firenze, chiuse 15 aziende

Blitz a Firenze contro il lavoro a nero e irregolare, nel secolare mercato ambulante di San Lorenzo - il quartiere mediceo -, da parte degli ispettori del Lavoro i quali hanno sospeso ben 15 attività imprenditoriali commerciali dopo aver controllato 18 aziende, di cui 13 bancarelle e cinque negozi.

L'operazione è scattata all'alba quando vengono arrivano dalle rimesse e vengono posizionati in strada i cosiddetti 'barrocci', le bancarelle su ruote, ormai destinate quasi tutte a vendere articoli di pelletteria ai turisti.

Sono stati scoperti 14 lavoratori in nero, tutti extracomunitari, di cui ben tre senza alcun titolo di soggiorno in Italia, mentre su altri cinque sono in corso i controlli per verificare se siano idonei per svolgere attività lavorativa.

I 15 provvedimenti di sospensione sono stati presi nella maggior parte dei casi per lavoro nero superiore al 10% della forza lavoro ed in alcuni casi anche per la mancata adozione del Dvr (documento valutazione dei rischi). Per poter riaprire le loro attività, i datori di lavoro devono regolarizzare i lavoratori sotto tutti i profili previsti dalle normative.

L'ispettorato del Lavoro è intervenuto con 22 persone (19 ispettori della sede di Firenze e tre carabinieri del Nucleo distaccato).



