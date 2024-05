Alle Cascine per 'Volare' con mongolfiere e droni

Simulatori di volo, aerei, mongolfiere, droni e aquiloni a Firenze per 'Volare', il festival dedicato al volo, che per la terza edizione resta alle Cascine di Firenze ma si sposta dal prato delle Cornacchie all'Ippodromo del Visarno. Appuntamento sabato 11 e domenica 12 maggio dalle 11 alle 21. Si potrà volare non solo virtualmente con il simulatore messo a disposizione da Isma (l'Istituto di scienze militari aeronautiche che è tra i partner della due-giorni) ma anche fisicamente con le mongolfiere (a partire dalle 19). Voli vincolati quest'ultimi, che arrivano ad un'altezza di 30 metri da dove poter vedere tutta la città; presente anche una mongolfiera con il pavimento di vetro.

Sarà poi possibile sedersi nel cockpit di un Tornado, ammirare le evoluzioni dei droni o partecipare ai laboratori didattici dell'Antica Falconeria Toscana, costruire aquiloni e aerei di carta, scoprire la sfida al volo di Leonardo Da Vinci con la sua macchina volante e l'aquila meccanica. In più, presentazioni di libri e musica.

"Tante iniziative pensate soprattutto per le famiglie e i bambini, perché il sogno del volo è il tema che ogni bambino porta nel cuore", ha detto Alessandro Bellucci, amministratore delegato de Le Nozze di Figaro che organizza l'evento insieme a Toscana Aeroporti, con il sostegno della compagnia low cost Volotea. "Il mito di volare ha nella Toscana una delle radici - ha ricordato l'ad di Toscana aeroporti Roberto Naldi - come Leonardo, il primo aeroclub e la scuola dell'Isma, che è una delle nostre eccellenze. Speriamo che questo festival possa crescere ulteriormente".

"Il nostro obiettivo - ha aggiunto il comandante dell'Isma Giovanni Francesco Adamo - è che i bambini fin da piccoli si avvicinino al mondo del volo, vedano quanto è meraviglioso e i progressi che abbiamo fatto da Leonardo da Vinci a oggi", mentre Carlo Meli, direttore Ippodromo del Visarno ha sottolineato come "facendo network" tra tutte le realtà presenti nel parco delle Cascine ci sia la possibilità "di rendere questa zona uno dei punti di riferimento per l'eventistica a Firenze".



