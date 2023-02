90enne seminferma senza scorte cibo, polizia le porta spesa

(ANSA) - FIRENZE, 27 FEB - Una storia di emarginazione e solitudine è emersa a Firenze quando un'anziana di oltre 90 anni, quasi inferma, rimasta senza scorte di generi alimentari nel suo appartamento di Novoli, dove vive da sola, ha chiesto aiuto. La donna ha problemi di deambulazione e non può uscire, inoltre l'unica parente abita lontano. Lo ha spiegato al supermercato che ha chiamato la polizia e gli agenti le hanno portato la spesa a casa più volte. Da giorni l'anziana si è ritrovata impossibilitata ad uscire di casa e hanno cominciato a scarseggiarle beni di prima necessità - come acqua, pane, pasta e latte -, quindi la donna ha chiamato più volte un supermercato per ordinare via telefono la spesa. Ma la catena pur offrendo alla propria clientela consegne a domicilio, chiedere però che l'acquisto dei prodotti sia esclusivamente anticipato dalla persona interessata: di persona o tramite applicazioni online, entrambe opzioni fuori dalla portata della donna.

Il personale dell'esercizio commerciale ha pensato allora di segnalare la cosa al 112 Nue per risolvere la situazione di emergenza. La polizia ha inviato un equipaggio delle Volanti per sincerarsi subito delle condizioni e poi per risolvere la questione. Così sono state fatte subito due consegne di spesa, poi la polizia ha immediatamente attivato i servizi assistenziali cittadini perché qualche incaricato la aiuti, infine è stata rintracciata una lontana parente che ha cominciato a provvedere lei stessa ad ordinare la spesa che verrà successivamente fornita alla donna col sistema della consegna a domicilio. (ANSA).