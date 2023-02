Ucraina: flashmob mascherato a Carnevale Viareggio per la pace

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 25 FEB - Fuori programma al Carnevale di Viareggio nel pomeriggio prima dell'ultimo corso dei carri allegorici del 2023 per chiedere la pace in Ucraina.

"In maschera per la Pace" è l'iniziativa promossa da 'Porti Aperti Viareggio', con esibizione -all'esterno del perimetro della manifestazione carnevalesca ufficiale - della 'Banda dei Vichinghi non violenti'. Il flashmob ha lanciato il messaggio "La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno".

L'ultimo corso è iniziato verso le 15 con un cielo coperto e grigio nel piazzale Margherita, sul lungomare. Verso metà pomeriggio saranno proclamati i nomi dei carri vincitori di quest'anno. (ANSA).