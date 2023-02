Striscione di Blocco studentesco al liceo di Firenze: "Non ci fermerà una circolare. Liberi di lottare"

Uno striscione a firma di Blocco studentesco , 'Non ci fermerà una circolare, studenti liberi di lottare', è stato affisso stamani accanto all'ingresso del liceo da Vinci a Firenze, la cui preside Savino ha scritto la comunicazione sul fascismo nato dall'indifferenza. Qualcuno ha poi rimosso lo striscione.

Su twitter di Blocco studentesco postata una foto con lo striscione e scritto: "Un'intera generazione di cosiddetti 'docenti', in realtà propagandisti politici in servizio permanente, dovrebbe finalmente andare in pensione anticipata. Sono loro la causa principale del disastro del sistema educativo italiano. Rottami del 68".

"Lo striscione minatorio contro la dirigente della scuola Leonardo Da Vinci poco prima della censura del ministro Valditara è un fatto grave e pericoloso per la tenuta democratica. Intervengano subito le più alte cariche dello Stato per fermare questo clima intimidatorio nel paese", ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella.