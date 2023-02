Pinacoteca di Siena acquisisce olio con Madonna di Beccafumi

(ANSA) - SIENA, 23 FEB - Presentata l'acquisizione del nuovo dipinto della Pinacoteca Nazionale di Siena. Si tratta di un'opera giovanile di Domenico Beccafumi (1486-1551) raffigurante una Madonna con Bambino e San Giovannino, olio su tavola di cm 72X58, che verrà esposto nella sala 27, la prima dedicata al pittore senese. Il dipinto sarà visibile al pubblico dal 25 febbraio e per dare una possibilità speciale alla cittadinanza sarà possibile accedere al museo, per la sola giornata di sabato, al costo di 2 euro. L'opera di Beccafumi venne comprata da un collezionista privato, Giorgio Giusti, adesso scomparso, nel 1974, come dipinto di 'Scuola senese del '500'. La sua famiglia, costituita da sei eredi, ne ha proposto ora l'acquisto allo Stato che ha accettato. "Sono felice di poter presentare la prima acquisizione della Pinacoteca Nazionale di Siena come istituto autonomo - dichiara il direttore Axel Hémery - e in misura particolare perché si tratta di uno dei suoi artisti identitari, Domenico Beccafumi, di cui il nostro museo è l'unico a poter dare una visione complessiva".

