Camion si ribalta, Fi-Pi-Li bloccata nell'Empolese

(ANSA) - FIRENZE, 22 FEB - Fi-Pi-Li bloccata nell'Empolese, in direzione del capoluogo toscano, in seguito al ribaltamento di un camion adibito alla raccolta dei rifiuti. L'incidente, che non ha provocato feriti, si è verificato intorno alle 5.30 ma la sgc è tuttora bloccata, con il tratto chiuso tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina, e una coda tra San Miniato (Pisa) e Empoli est arrivata fino a 8 km, come si apprende da Muoversi in Toscana e polizia stradale. Il camion, che era senza carico, si è ribaltato tra la corsia di marcia e quella di sorpasso e, secondo quanto appreso, le operazioni di rimozione non sono semplici.

A seguito dell'incidente si sono avute ripercussioni anche per la viabilità esterna alla Fi-Pi-Li, nei comune di Empoli, Montelupo e Lastra a Signa. (ANSA).