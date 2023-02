Al Padule di Fucecchio lo spettacolo dei fenicotteri rosa

(ANSA) - FIRENZE, 22 FEB - In questi giorni, nel Padule di Fucecchio area umida interna più estesa d'Italia, tra le province di Firenze e Pistoia, è possibile assistere a quello che viene definito dal Comune di Fucecchio "un vero e proprio spettacolo faunistico. Circa 60 fenicotteri rosa, provenienti da nord, stanno sostando nell'area palustre regalando a tutti gli appassionati, e non solo, una vista davvero meravigliosa. Per due di questi esemplari fotografati in questi giorni è possibile anche conoscere la provenienza esatta visto che si riesce a leggere il codice dell'anello che portano alle zampe: uno arriva dalle valli di Comacchio, in Emilia Romagna, l'altro invece arriva dallo stagno di Fangassier, nelle oasi della Camargue in Francia".

Attraversando la strada provinciale 111 che da Massarella porta a Stabbia, in zona Cavallaia, si spiega ancora, "è possibile osservare da vicino la colonia, che, per coloro che conoscono la zona, è visibile anche dal cosiddetto 'chiaro del Chiti', più all'interno rispetto alla strada provinciale".

"Invito tutti gli amanti della natura e gli appassionati di fotografia a visitare in questi giorni il Padule di Fucecchio - commenta il sindaco Alessio Spinelli - uno dei luoghi più caratteristici e suggestivi del nostro territorio. Assistere ad uno spettacolo come quello che ci regala la presenza dei fenicotteri rosa è un'esperienza davvero unica". (ANSA).