Pioli "l'anno scorso forse siamo andati oltre le nostre qualità"

(ANSA) - FIRENZE, 20 FEB - ''Ciò che abbiamo fatto l'anno scorso ci rende molto orgogliosi, è stato un lavoro di gruppo e di ambiente. A Milanello si è creato qualcosa di speciale, forse siamo anche andati oltre le nostre qualità''. Così Stefano Pioli a margine della vittoria della Panchina d'oro assegnatagli oggi a Coverciano dai colleghi presenti.

''Nessuno ad inizio della stagione aveva preventivato una nostra vittoria - ha aggiunto l'allenatore del Milan - Lo spessore delle persone fa la differenza, io ho lavorato con persone speciali. E questo riconoscimento è per tutti quelli che hanno lavorato con me. Da soli non si fa nulla''. (ANSA).