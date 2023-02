Crescita rallentata per tessuto imprese Toscana nord ovest

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 17 FEB - Rallenta la crescita del tessuto imprenditoriale nell'anno 2022 a Lucca, Massa-Carrara e Pisa. Lo dicono i dati elaborati per le tre province dall'ufficio studi della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest dove il tasso di crescita è sempre positivo nel rapporto 'natimortalità', ma si evidenzia un rallentamento rispetto all'anno precedente. Inoltre si registra un passo in avanti per le costruzioni, mentre è in calo il commercio.

Crescono invece le imprese a conduzione straniera e si conferma la flessione delle imprese giovanili. Stabili l'artigianato e la cooperazione.

"Il denominatore comune nella dinamica di impresa 2022 nelle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa è il rallentamento, con una crescita che risulta addirittura uguale per tutti i territori e lievemente al di sotto rispetto a quella regionale e nazionale - afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - La perfetta omogeneità nella dinamica si rileva anche con riferimento ai settori economici gli stessi a crescere o frenare nelle tre province, alla forma giuridica di impresa con un aumento per le società di capitale, alla qualifica degli imprenditori con l'incremento delle imprese a conduzione straniera e l'ulteriore calo di quelle giovanili dovuto anche al progressivo assottigliamento della popolazione nelle classi di età più giovani". (ANSA).