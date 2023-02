Nuova stagione per Brevissime, lezioni di storia delle arti

(ANSA) - FIRENZE, 14 FEB - Tornano a Firenze le Brevissime, lezioni di storia delle arti di 45 minuti. La nuova stagione, dal 16 febbraio all'11 maggio, sempre a cura di Centro Di edizioni, introduce all'ampio tema della decorazione nelle arti, spaziando dai decori di ville imperiali agli oggetti d'uso del mondo antico, dai rituali dei banchetti alle corti rinascimentali all'uso del tavolo nel design contemporaneo. Le lezioni saranno tenute da grandi nomi della storia dell'arte, dell'archeologia, delle arti decorative e del design. Fatta eccezione per due lezioni al Museo Archeologico nazionale, gli incontri si svolgeranno al Cenacolo di Sant'Apollonia.

La prima lezione, il 16 febbraio alle 18 - anche occasione per presentare la nascente associazione non profit Brevissime e che per questa ragione, in via eccezionale, sarà gratuita - avrà come relatore Stefano Casciu, direttore della Direzione regionale Musei della Toscana: parlerà de 'Mostri. Il gusto per l'eccentrico alla corte degli ultimi Medici'. Il 2 e 9 marzo due appuntamenti con lo storico dell'arte Riccardo Spinelli che interverrà su 'Donne e governo. Maria Maddalena d'Austria e i decori della villa medicea del Poggio Imperiale a Firenze' e, nel secondo incontro su 'Il committente invadente. Michelangelo il Giovane e il programma decorativo di casa Buonarroti a Firenze'. Il 23 marzo, al Museo Archeologico di cui è direttore, Mario Iozzo parlerà di 'Vivi e Morti. Miti e riti del simposio nel mondo antico'. Sempre Iozzo, il 30 marzo, ancora al Museo Archeologico, terrà una lezione su 'Ebbrezza: Dioniso, il vino e l'edera'. Ad aprile, il 13 e il 20, toccherà a Enrico Colle, soprintendente al Museo Stibbert: nel primo incontro parlerà di 'Conviti e banchetti. Le arti decorative al servizio delle corti', nel secondo di 'Rivoluzione e ritorno all'ordine. Le arti decorative dalla Rivoluzione francese alla Restaurazione'.

Il 4 maggio Enrico Morteo, storico dell'architettura e del design, terrà una lezione su 'Al centro del mondo: il tavolo e la sedia 1 - La forma della tecnica. Franco Albini, Carlo Mollino, Ettore Sottsass' e poi l'11 maggio su 'Al centro del mondo: il tavolo e la sedia 2 - Umanissimo infinito.

Superstudio, Mario Bellini e Vico Magistretti'. (ANSA).