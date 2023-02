Albero cade su luna park Firenze, nessun ferito

(ANSA) - FIRENZE, 09 FEB - Un albero è caduto stamani sul piazzale delle Cascine a Firenze, dove si trova il luna park.

Come si apprende da Palazzo Vecchio e come verificato dai vigili del fuoco intervenuti insieme alla polizia municipale, non risultano feriti. Danni invece alla struttura del luna park che era ancora chiuso quando si è verificato il crollo. Secondo quanto spiegato dal Comune il cedimento è legato al forte vento.

