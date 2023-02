Torre Guinigi e Orto botanico Lucca, 279.041 visitatori nel 2022

(ANSA) - LUCCA, 06 FEB - Tornano quasi a livelli pre-pandemia gli accessi ai monumenti civici di Lucca. Cambia al contempo il profilo del visitatore, che diventa mediamente più benestante e più colto.

L'ufficio cultura del Comune di Lucca ha redatto un report dettagliato della gestione 2022 della Torre Guinigi, Torre delle Ore e Orto botanico: secondo i dati diffusi dal Comune il totale degli ingressi ai monumenti civici è stato pari a 279.041 presenze nel 2022, con un incremento del 67,77% rispetto al 2021. Il picco degli accessi ad agosto (50.322) e comunque dal mese di marzo al mese di ottobre il numero di visitatori si mantiene su 5 cifre.

Fra i tre monumenti, la Torre Guinigi presenta il maggior numero di visite (ad agosto 36.779), seguita a distanza dall'Orto botanico (8.929 presenze nel mese di agosto) e dalla Torre delle Ore (4.614). Per quanto riguarda la distribuzione delle visite nel corso della settimana, si evidenzia una leggera decrescita degli ingressi nei giorni lavorativi mentre segue una dinamica molto più vivace durante i fine settimana. Per gli incassi, i monumenti civici nel loro complesso hanno portato 1.120.215 euro nel 2022. In particolare, la Torre Guinigi ha generato un fatturato di 875.581 euro, contribuendo per il 77.34% al totale. Anche per gli incassi, si conferma la tendenza alla crescita mano a mano che ci si avvicina ai mesi estivi, per raggiungere il picco ad agosto. Tra le particolarità della bigliettazione, "notevole incremento" della stessa "è stato prodotto dagli eventi organizzati all'interno dei tre monumenti: nel 2022 sono stati realizzati 29 appuntamenti, con un totale di 1.595 visitatori".

Per il futuro, in particolare, l'amministrazione comunale sta valutando insieme a Metro di ampliare gli orari di apertura giornaliera delle due Torri e di prevedere un periodo di apertura più lungo per l'Orto botanico. (ANSA).