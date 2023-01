Le chiavi di Firenze a Tajani, 'si batte per i valori europei'

(ANSA) - FIRENZE, 30 GEN - Antonio Tajani, ministro degli Esteri e già presidente del Parlamento europeo, ha ricevuto oggi le chiavi della città di Firenze dal sindaco Dario Nardella, in una cerimonia a Palazzo Vecchio. "Prima come presidente del Parlamento europeo, poi ora come ministro, si è sempre battuto per i valori europei", ha detto il sindaco, consegnandogli il riconoscimento.

"Accolgo con entusiasmo e con un senso di riconoscenza le chiavi di questa meravigliosa città italiana ed europea", ha affermato Tajani. "A Firenze ho dedicato una parte della mia vita - ha ricordato - perché ho fatto una parte del servizio militare a Firenze e poi perché sono stato per decenni e decenni il rappresentante anche di questa città nel Parlamento europeo, quindi c'è un legame particolare con Firenze".

Nardella ha sottolineato che "Firenze sta con chi si batte per la Ue, la nostra città ha sempre fatto dei valori europei i suoi valori di riferimento. Una cosa è l'appartenenza politica, abbiamo posizioni diverse, altro è riconoscere dei valori per cui ci battiamo insieme. E' anche un modo per riconoscere che in questo nuovo governo di destra c'è una sensibilità europeista con cui dobbiamo dialogare. Perché quando in gioco c'è la Ue non si guarda al colore politico ma all'obiettivo comune". (ANSA).