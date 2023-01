Medico 118 ha malore in turno e riconosce infarto, salvato

(ANSA) - LIVORNO, 27 GEN - Un medico del 118 si è sentito male mentre era di turno nella sede della Pubblica assistenza di Livorno e ai colleghi ha dato anche la diagnosi, ipotizzando un infarto e chiedendo di essere immediatamente trasferito in ospedale dove la diagnosi è stata confermata. E' successo la notte scorsa a un dottore di 42 anni. Ora è ricoverato in ospedale in condizioni serie ma stabili.

Il medico appena ha accusato i primi sintomi del malore ha avvertito i colleghi spiegando che si trattava di un infarto, così come confermato da un immediato elettrocardiogramma eseguito sul posto, quindi ha chiesto di essere accompagnato d'urgenza al pronto soccorso dove i medici hanno confermato la sua diagnosi. (ANSA).