Nuova scalata Lanfri, atleta paralimpico in vetta Aconcagua

(ANSA) - LUCCA, 24 GEN - Nuova impresa per Andrea Landri, primo atleta con pluri-amputazioni a raggiungere la vetta dell'Everest. Lanfri, 36 anni, lucchese, ha scalato l'Aconcagua in Argentina, la vetta più alta del Sud America, raggiungendo la vetta il 16 gennaio e poi nuovamente alcuni giorno dopo, ripartendo dal campo base il 21 gennaio, data significativa per l'atleta: lo stesso giorno otto anni fa fu colpito dalla meningite sfociata poi nell'amputazione di entrambe le gambe e di sette dita delle mani.

Il progetto di Lanfri è la salita delle Seven Summits, le sette vette più alte di ogni continente, in cui rientra l'Aconcagua che rappresenta il quarto tassello di questa nuova sfida: è già salito in cima al Monte Bianco (estate 2020) e nel 2022 ha 'conquistato' oltre all'Everest il Kilimangiaro. Se riuscisse sarebbe il primo pluri-amputato a collezionare le Seven Summits. Ora gli mancano Denali, per il Nord America, Monte Vinson per l'Antartide e Puncak Jaya o Monte Kosciuszko, per l'Oceania. (ANSA).