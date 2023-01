Yutaka Sado dirige l'Ort, concerto il 25 gennaio a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 19 GEN - Il 25 gennaio al Teatro Verdi di Firenze Yutaka Sado, uno dei maggiori maestri giapponesi, debutta alla direzione dell'Orchestra della Toscana presentendo due capisaldi del repertorio viennese: la Sinfonia K.550' di Wolfgang Amadeus Mozart e la 'Sinfonia n.1' di Gustav Mahler.

Sado è un 'giramondo musicale', un cosmopolita che si sente a casa in tante parti del mondo e in alcune è considerato una star. Il suo grado di popolarità in Giappone è eccezionale, soprattutto per la sua apparizione come conduttore nella rubrica settimanale Concerto senza titolo, premiata dal Guinness world records come "il programma televisivo più longevo di musica classica". Nato a Kyoto nel 1961, ha iniziato la sua formazione professionale come direttore negli Stati Uniti, assistente di Leonard Bernstein. Ha vissuto e lavorato a Vienna e dopo la vittoria del 'Grand Prix' al 39/o Concorso di Besançon, si è trasferito in Francia, sua casa per ben 17 anni, dove è stato direttore principale dell'Orchestre Lamoureux di Parigi. Non manca all'appello nemmeno l'Italia, come direttore ospite principale della Filarmonica del Regio di Torino. È stato da poco nominato direttore musicale della New Japan Philharmonic Orchestra. Come direttore artistico dell'Hyogo Performing Arts Center (Hpac) e dell'orchestra residente dell'Hpac, ha reso la sala concerti una delle più importanti del Giappone con circa 70.000 spettatori. (ANSA).