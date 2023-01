Italiano, con la Roma banco di prova difficilissimo

(ANSA) - FIRENZE, 14 GEN - "La Roma è una squadra forte, piena di talento, per noi domani sarà un banco di prova di difficoltà elevatissima". Lo ha detto Vincenzo Italiano alla vigilia della trasferta all'Olimpico contro i giallorossi, la prima per la Fiorentina in questo inizio 2023. "Ci aspetta una gara tosta per cui servirà la massima attenzione - ha proseguito il tecnico viola attraverso i canali ufficiali - ma ho visto i miei ragazzi carichi e concentrati. Sappiamo dove dobbiamo migliorare e speriamo domani di riuscire a metterlo in campo".

Certa l'indisponibilità nella Fiorentina degli infortunati Cabral, Sottil, Martinez Quarta e Mandragora. (ANSA).