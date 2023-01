Scontri tra tifosi Napoli e Roma in A1, un ferito

Scontri tra tifosi della Roma e del Napoli all'altezza dell'area di servizio Badia al Pino (Arezzo) sull'Autostrada del sole: un ferito, a quanto si apprende, è stato portato all'ospedale di Arezzo. A quanto riferiscono fonti della Polizia, all'interno dell'area di servizio di Badia al Pino, direzione nord, erano presenti minivan con tifosi del Napoli diretti a Genova dove la squadra campana alle 18 giocherà contro la Sampdoria. Nell'area stazionavano pattuglie di Polizia stradale e carabinieri che hanno chiuso l'accesso alla zona. Sull'autostrada sono transitati quindi veicoli con tifosi della Roma, diretti a Milano per la partita di stasera contro il Milan. I tifosi napoletani, dall'area di sevizio, avrebbero quindi lanciato oggetti contro le macchine dei romanisti in transito. Questi ultimi si sarebbero fermati in autostrada per rispondere ai lanci e sono scoppiati dei tafferugli. Gli scontri tra tifosi romanisti e napoletani si sono verificati nella stessa area di servizio, Badia al Pino, dove fu ferito a morte Gabriele Sandri, supporter della Lazio. L'omicidio avvenne l'11 novembre 2007: l'agente Luigi Spaccarotella sparò un colpo di pistola sull'autostrada A1 presso Badia al Pino (Arezzo) nel tentativo di disperdere gli scontri tra tifosi juventini e laziali. Il colpo raggiunse il 26enne Gabriele Sandri che si trovava nell'area di servizio in attesa di alcuni amici per raggiungere Milano per il match Inter-Lazio.

A seguito degil scontri e del blocco del traffico, in A1 tra Monte San savino e Arezzo, in direzione Firenze, si è formata una coda di 15 km.